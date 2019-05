Sarà contro lal'ultima partita della stagione per la: domenica i bianconeri di Allegri scenderanno in campo a Marassi per affrontare i blucerchiati di Giampaolo.- Samp-Juve sarà la sfida tra la squadra che ha segnato piùin questo campionato (Sampdoria 10) e quella che invece ne ha subiti meno dal dischetto (Juventus due, al pari del Chievo).