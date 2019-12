A 20' dalla fine sul punteggio di 2-1 per la Juventus a Marassi contro la Sampdoria, Maurizio Sarri rompe l'incanto del tridente levando Gonzalo Higuain inserendo Ramsey per gestire il vantaggio. Come la prende il Pipita? Non benissimo. Anzi, piuttosto male. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'argentino si è seduto in panchina decisamente arrabbiato lanciando anche il giubbotto come gesto di stizza.