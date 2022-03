È tutto pronto per la sfida di domani alle 18.00 allo stadio Ferrarsi di Genova dove la Juventus sfiderà la Sampdoria per riaprire la corsa Scudetto. Stando alle ultime informazioni sono 13700 i biglietti venduti fino a questo momento e il settore ospiti, dedicato ai tifosi della Juventus è addirittura tutto esaurito già da qualche giorno. Gli ultimi biglietti disponibili sono in tribuna sud.