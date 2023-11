Questa lunga domenica di calcio a tinte bianconere si apre presto. Alle 11 scende in campo ladi misterper affrontare lasul campo genovese di Bogliasco. I bianconeri sono reduci da un periodo di crescita sotto l'aspetto delle prestazioni, nonostante l'ultima sconfitta contro l'Atalanta, e l'obiettivo é continuare su questa strada.: 3-0: (Polli 41', Conti 56', D'Amore 64'): Scardigno, Porcu, Valisena, Conti, Ntanda, Chilafi (Sa Gomes 38'), Lotjonen (Pellizzaro 33'), Alesi, Polli, D'Amore, Langella.. Gentile, Uberti, , Pozzato, , Lemina, Ovalle, Devic, Ventre, Buyla, Balduzzi.. Sassarini.: Fuscaldo; Savio, Domanico, Bassino, Firman; Ngana, Ripani (Mazur 70'); Turco (Grelaud 62'), Vacca, Florea (Crapisto 62'); Pugno (Scienza 55').. Zalezny, Martinez, Biggi, Giorgi, Grosso, , Scarpetta, , Gil, , .. Montero: Vacca (J), Alesi (S), Gomes (S), D'Amore (S): Sig. Gioele Jacobellis di Pisa75' - Prova a fare tutto da solo Grelaud, conclusione potente di poco alta68' - Colpo di testa di Vacca, conclusione centrale64' - GOL SAMP, Crapisto anticipato, D'Amore va dritto fino in porta e segna il terzo56' - GOL SAMP, missile di Conti dalla trequarti che si infila all'incrocio50' - Prova la soluzione personale Vacca, tiro strozzato47' - La Doria fa muovere la difesa bianconera, palla che arriva a GOmes che tira un missile che fa tremare la traversa46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO45' Miracolo di Fuscaldo che blinda la porta su una conclusione dentro l'area piccola di Alesi41' - GOL SAMP, Polli dagli undici metri non sbaglia41' - Rigore per la Samp, Bassino stende Polli in area32' - Firman con il tiro a giro: Scardigno ci arriva ma lascia cadere il pallone, Vacca é lesto e infila in rete. Gol annullato dall'arbitro e Vacca ammonito per proteste, ma la carica sul portiere non c'è!25' - Mezza girata di Ripani che con il mancino va ad un passo dalla rete15' - Ci prova Savio dalla distanza dopo una bella combinazione in velocità, tiro alto3' - E' partita fortissimo la Juventus che chiude la Doria nella sua area1' - Via al match!