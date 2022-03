Reduce dal trionfo europeo, la vittoria sull'Az Alkmaar e lo storico passaggio ai quarti di finale di Youth League, è ora per la Juventus Primavera di calarsi nuovamente sul campionato. Dalle 12:30 di oggi, la sfida d'alta classica alla Sampdoria che, in classifica, sta davanti con due punti in più. Obiettivo, quindi, sorpasso per consolidare le posizioni che valgono l'accesso ai playoff.



IL TABELLINO



Sampdoria-Juventus: 1-1



Marcatori: (Chibozo 16', Bontempi 18')



Sampdoria (3-4-2-1): Saio; Villa, Paoletti, Bonfanti; Somma, Yepes, Bontempi, Migliardi; Malagrida, Chilafi; Di Stefano. A disp. Tantalocchi, Zorzi, Napoli, Pozzato, Polli, Saragò, Bianchi, Leonardi, Catania, Bonavita, Musso. All. Tufano

Juventus (3-4-3): Senko; Savona, Nzouango, Citi; Mulazzi, Omic, Bonetti, Rouhi; Chibozo, Hasa, Iling. A disp. Daffara, Ratti, Turicchia, Muharemovic, Fiumanò, Solberg, Mbangula, Sekularac, Galante, Strijdonck, Maressa. All. Bonatti



Ammonizioni: Yepes (S), Villa (S)



Arbitro: Sig. Simone Gallipò della sezione di Firenze



57' - Azione in verticale della Juve, Hasa pesca mulazzi che mette in mezzo all'altezza del dischetto, Chibozo anticipato dalla difesa blucerchiata 46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



44' - La Samp prova ancora la conclusione dalla distanza, Paoletti spara alto



39' - Hasa imbuca per Mulazzi, l'esterno entra in area ma il suo tiro viene murato



30' - Giocata di Mulazzi che, in area, si gira e mette un pallone in mezzo pericoloso, manca la deviazione in porta



26' - Missile dalla distanza Bontempi, palla alta di poco



18' - GOL SAMP, pareggia Bontempi che approfitta di un erroraccio della difesa bianconera



16' - GOL JUVE! Tacco di Mulazzi a liberare Chibozo che penetra tra le linee blucerchiate, poi lascia partire il destro da fuori area che si infila all'angolino



1' - Fischio d'inizio del match