di Marco Amato

La Juventus Primavera batte la Sampdoria 4 a 1 e supera i blucerchiati in classifica, consolidando la posizione che vale i playoff. Un'ottima prova dei giovani bianconeri che dimostrano di non avere residui, dopo la qualificazione ai quarti di Youth League.



LE PAGELLE



SENKO 6 - Nel gol subìto respinge corto, ma è bravo nella prima parata



SAVONA 7 - Prova difensiva di grande qualità, prestazione impreziosita dall'assist per Turicchia



NZOUANGO 6.5 - Guida la difesa con autorevolezza, bene in marcatura e con palla al piede



CITI 5.5 - Sufficienza e distrazione nell'errore che porta al gol della Samp, peccato perché condiziona una prestazione altrimenti sufficiente



MULAZZI 7.5 - La paura è che, alzati gli occhi dal computer, si palesi anche in redazione. Scherzi a parte, in campo è ovunque, scompare e ricompare al di là delle linee blucerchiate. Sul gol di Chibozo, il suo tacco filtrante è un gioiello (Dall'80' GALANTE sv) OMIC 6 - Sempre pulito tecnicamente, manca ancora qualcosina per ritrovare la forma migliore



BONETTI 6.5 - Gestisce palla con ordine, togliergliela è un'impresa. Per lui, invece, non sembra per nulla difficile spezzare i ritmi avversari, o almeno così lo fa sembrare (Dal 65' SEKULARAC 6 - In mezzo al campo, senza bavature né squilli)



ROUHI 6.5 - Zitto zitto, a forza di prestazioni convincenti, si è ritagliato un ruolo centrale in questa squadra. Per lui, un'altra prova convincente nelle due fasi (Dall'80' FIUMANO')



CHIBOZO 7.5 - Nonostante il caro benzina, nel suo serbatoio il carburante non manca mai. Quando accelera lascia gli avversari ad inseguire, il gol è un saggio di tutte le sue qualità e, da sottolineare, arriva con il destro, il piede "debole" (Dall'80' MBANGULA sv)



HASA 7 - Nelle tasche ha il grimaldello per aprire la difesa blucerchiata. Non lo prendono mai e i suoi filtranti sono, per tutta la partita, un fattore determinante dell'azione offensiva dei bianconeri



ILING 6 - La sua partita riassume pregi e difetti del giocatore. Ha il piede per pennellare e la gamba per strappare, ma si concede sprazzi di gara fuori dal vivo del gioco. La continuità rimane un punto debole, se risolta può diventare devastante (Dal 65' TURICCHIA 7.5 - Abbiamo imparato a conoscere la sua duttilità, da oggi diventa anche bomber. Entra e segna una doppietta, cosa volere di meglio? Il giocatore che ogni allenatore vorrebbe)



All. BONATTI 7.5 - Due gol che sono un manifesto, arrivati da seconde palle su cui i bianconeri sono stati più lesti degli avversari ad arrivare. Segno di convinzione e grinta. Dopo la sbornia europea, una prova ottima, non era per nulla facile