di Cristiano Corbo, inviato a Genova

Mancano circa due ore al fischio d'inizio di Sampdoria-Juve, match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A. E per Massimiliano Allegri è tempo di compiere le scelte definitive di formazione per una partita che potrà dire già molto delle ambizioni stagionali della squadra bianconera. 4-3-3 il modulo che - salvo sorprese - si vedrà in campo a Marassi, con Dusan Vlahovic al centro dell'attacco affiancato da Filip Kostic, alla prima da titolare, e Juan Cuadrado, che in assenza di Leonardo Bonucci indosserà al braccio la fascia da capitano. Prevista inoltre una sorpresa sulla sinistra...



Le ultime da Genova nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.