I bianconeri sbancano Marassi e fino a sabato alle 18 - quando l'Inter affronterà il Genoa - sono da soli in testa alla classifica. Succede tutto nel primo tempo: una magia di Dybala porta in vantaggio la squadra di Sarri, poco prima della fine del primo tempo Cristiano Ronaldo rimane sospeso in aria e colpisce il pallone di testa superando Audero (QUI la storia). Nel mezzo, il pareggio di Caprari che poi viene espulso al 92'. Partita speciale per Gigi Buffon - Szczesny ancora out - che diventa il giocatore con più presenze in Serie A agganciando Paolo Maldini a quota 647.



IL TABELLINO



SAMPDORIA-JUVE 1-2



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76' Augello); Depaoli (50' Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (62' Gabbiadini); Ramirez, Caprari.​

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (82' De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77' Douglas Costa); Higuain (69' Ramsey), Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Perin, De Ligt, Rugani, Emre Can, Portanova; Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi.

MARCATORI: 19' Dybala (J), 35' Caprari (S), 45' Ronaldo (J).

ESPULSO: 92' Caprari (S).

AMMONITI: Jankto, Murillo, Caprari (S); Pjanic, Demiral (J).