La prima, stellare, partita di Angel Di Maria non avrà un seguito immediato nella seconda giornata di campionato. Nonostante quest’assenza, la Juventus si presenterà allo stadio Luigi Ferraris forte del favore dei bookmakers. Secondo Betclic, infatti, la compagine di Massimiliano Allegri è la favorita nel match contro la Sampdoria: una vittoria bianconera è quotata 1.60 (per SNAI la quota è 1.57), mentre il successo interno della squadra di Marco Giampaolo è dato a 5.45, con quota 4 per l’eventuale pareggio.Gara da Over 3.5 - Le ultime 3 sfide tra le due compagini sono terminate tutte con almeno 4 gol segnati. Forti di questa statistica, i bookies di Betclic si aspettano anche in questa occasione una pioggia di gol: l’Over 3.5 è quotato 2.92 (2.80 per SNAI), mentre per l’Over 4.5 si salirebbe a 4.25. D’altro canto, l’Under 1.5 ha una quota di 3.58, nel caso si volesse puntare su un cambio di tendenza rispetto al recentissimo passato. L’ultima volta che questa sfida ha consegnato agli archivi soltanto un gol era il 19 marzo 2017 e a Marassi decise una rete di Cuadrado. Per trovare l’ultimo 0-0, dobbiamo scendere addirittura fino al 23 gennaio 2011, quando si giocava sempre in casa della Samp. Per questo, l’Under 0.5 è quotato 8.60.