Manca sempre meno a quella che sarà la seconda gara della stagione per la, la quale sarà impegnata in quel di Marassi contro ladi Giampaolo. Ancora molti dubbi di formazione per mister Allegri che però, non potrà contare su una vasta scelta visti i numerosi infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora. Ci saranno infatti molte assenze illustri, come quelle di Di Maria, Pogba, Chiesa, Szczesny e quasi sicuramente anche Leonardo Bonucci, colpito da un fastido al flessore nella giornata di ieri.