La Juventus gioca stasera a Marassi la sua ultima partita di campionato del 2019. Con la Supercoppa in vista, per Maurizio Sarri c'è il difficile compito di scegliere l'undici perfetto, che non tolga troppe energie per la Lazio, ma che al tempo stesso non sottovaluti l'impegno Sampdoria. La squadra di Ranieri, infatti, vive di slancio dopo il derby deciso da Gabbiadini ed ha bisogno di punti per risalire la china, senza guardare in faccia a nessuno. Nemmeno alla Juve, che Ranieri stesso ha allenato, dieci anni fa.



FORMAZIONI - Le scelte di Sarri, quindi, vanno verso un leggero turnover a metà campo, con Rabiot pronto a riprendersi il posto da titolare dopo una lunga attesa e Bernardeschi in trequarti, con Dybala e Ronaldo davanti. Difesa confermata, quella titolare di avvio stagione, con Cuadrado che, però, potrebbe scalare mezzala al posto di Matuidi, lasciando il posto di terzino a Danilo.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.​



Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri Ballottaggi: Cuadrado-Danilo-Matuidi



DOVE VEDERLA - Il fischio d'inizio, quindi, è fissato per le 18.55 di stasera e la partita sarà possibile vederla sui canali Sky Sport e Sky Go per lo streaming. Come sempre, sarà anche disponibile la diretta Live, qui su Il Bianconero.com .