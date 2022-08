Ancora una volta, sarà laa chiudere la giornata di campionato: i bianconeri tornano ad essere i protagonisti del posticipo, anche in questa seconda giornata. E allora, eccoci qui: ore 20.45, dallo stadio Luigi Ferraris, si attende la risposta della squadra dialla vittoria del, a quella dell'Inter. Con un'occasione già importante: superare, per quel che vale, con gli occhi fissi anche su quanto prodotto dalla Roma.La partita sarà in diretta esclusiva su: calcio d'inizio alle ore 20.45.Dubbio in difesa, conche opta per l'usato sicuro: tra, quest'ultimo sembra favorito. In attacco ci saràdal primo minuto.