Dopo quasi una settimana, la Juve torna in campo per la Serie A. Avversaria di giornata la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce da un periodo non propriamente esaltante e attualmente ferma al 15° posto in classifica. Una partita importante per entrambe le squadre, che i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono sbagliare, se l'obiettivo è quello di restare in scia alle formazioni in testa per provare a centrare un piazzamento migliore del quarto posto. Fischio d'inizio allo Stadio Ferraris alle ore 18.00.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Qui su ilBianconero.com il live della sfida con ampio pre e post partita, con tutti i commenti a cura della nostra redazione.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Per la sfida odierna Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al 4-4-2, già visto più volte in stagione. Qualche dubbio in attacco, dove il tecnico livornese potrebbe optare per un "ritorno al passato" concedendo un turno di riposo a Dusan Vlahovic, che peraltro è diffidato. Sfoglia la gallery per scoprire le probabili scelte dell'allenatore.