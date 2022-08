La luna di miele è già finita: si è infranta contro gli scogli di Genova, dove una Samp normalissima (e banalissima) riesce a strappare un punto contro una Juve altrettanto normale e forse ancor più banale. E' 0-0, a Marassi. Ed è un mezzo campanello d'allarme per i bianconeri. Con tanti assenti, certo. Ma pure con poche idee e tutte male assortite.E' unae forse non c'è definizione che riesca a unire campo e sensazioni, interno ed esterno. E' una Juve che si basa su un centrocampo palafitta: tenuto in piedi per un gioco architettonico, ma sostanzialmente con poco grip e dunque poche soluzioni. E' una Juve che è destinata a far fatica, ancora una volta, ancora un altro anno. E non inganni la confusione finale, tesoro che fa riemergere situazioni pericolose. Serve unper vincere questo campionato: il mercato assumerà questi tratti? Chissà. Intanto, sarebbe qualcosa in più, per una squadra che ha feroce necessità di novità.