La Juventus torna da Genova con 3 punti in tasca e tante note positive. 3 a 1 per i bianconeri, il risultato finale contro la Sampdoria: una vittoria netta, con brivido finale, dopo il gol di Sabiri e la parata su rigore di Szczesny. Tutto sommato, però, la Vecchia Signora ha meritato la vittoria, nonostante rimanga una squadra che, non domina il gioco, non è spumeggiante, ma si chiude bene e ha imparato a far male con le ripartenze. Da sottolineare, le prove positive di chi era finito ai margini, come Kean e Arthur, o era stato pesantemente criticato a inizio stagione, come Szczesny.



