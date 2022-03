di Fabio Marzano

Si è appena concluso il match di Marassi tra Sampdoria e Juventus con il punteggio di 1-3. I bianconeri sono riusciti a mettere in cassaforte i 3 punti già al termine dei primi 45 minuti di gioco, terminati sullo 0-2 in favore della Vecchia Signora. Il match è stato sbloccato allo stesso modo di come era terminata l'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, ma con lo sfortunato Yoshida al posto di Venuti, a crossare sempre il solito Juan Cuadrado. Ci penserà poi Morata a raddoppiare dal dischetto alla mezz'ora, rivelatosi poi uno dei migliori in campo. Nella ripresa la Samp prova a reagire e cambia tono. Al 75' la prima vera grande occasione, con Antonio Candreva che ha la possibilità di accorciare il risultato dagli 11 metri, ma è costretto ad arrendersi all'ennesima prodezza stagionale di Szczesny. E' solo il preludio però, perchè 2 minuti più tardi arriverà il gol dei blucerchiati su un calcio di punizione deviato da un calciatore bianconero. Ma sarà ancora una volta Morata a ristabilire le distanze e a consegnare la vittoria alla Juve.



Tutti i voti nella Gallery qui di seguito.