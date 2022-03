La Juve è scesa in campo a Marassi contro la Sampdoria, in una gara che i bianconeri hanno portato a casa per 3-1. Ecco tutti gli episodi da moviola, analizzati in diretta su IlBianconero.com; ha arbitrato l'incontro il signor Valeri di Roma.



GLI EPISODI



88' Regolare il gol di Morata: sull'assist di Locatelli parte in posizione regolare.



83' Regolare il gol di Sabiri su punizione: il fallo da cui arriva il gol è netto.



72' Braccio largo di Rabiot, che è in area di rigore: dopo l'intervento di Aureliano al Var, è stato assegnato calcio di rigore.



48' Giusto il giallo per Rabiot, che fa fallo su Rincon.



32' Lavoro da attaccante vero per Kean, che parte in posizione regolare su lancio di Locatelli. L'attaccante si mette davanti a Colley, che lo abbatte: è rigore netto. Decisione di campo, no può intervenire il Var.



23' Gol della Juventus su autogol di Yoshida. Tutto regolare.



1' Calcio d'inizio



IL SESTETTO



Sampdoria-Juventus

Arbitro: Valeri

Assistenti: Di Vuolo – Bottegoni

Iv: Cosso

Var: Aureliano

Avar: De Meo