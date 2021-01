La Juve torna in campo: alle 18 si gioca a Marassi, contro la Sampdoria. La gara sarà arbitrata dal signor Fabbri di Ravenna: ecco tutti gli episodi analizzati in diretta da IlBianconero.com.



GLI EPISODI



36' - Fallo a centrocampo di Bentancur. L'uruguaiano atterra Keita, in corsa verso la trequarti. Giallo per Fabbri, forse eccessivo.



30' - Attacco di Ekdal alle spalle di Bentancur, bravo a recuperare palla. Fabbri fischia e poi ammonisce l'ex bianconero. Ammonito anche un elemento della panchina blucerchiata.



19' - Grande triangolo di Morata e Ronaldo, con lo spagnolo che crossa in mezzo per Chiesa. Ancora in gol. Posizione di partenza regolare per Morata e Chiesa.



1' - Calcio d'inizio.



Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Alassio e Tolfo.

IV uomo: Maresca.

Var: Valeri.

Avar: Tegoni.