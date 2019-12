Sampdoria e Juventus in campo per il primo anticipo della 17a giornata: con una vittoria i bianconeri potrebbero staccare l'Inter e salire da soli in testa alla classifica. La partita sarà arbitrata da Gianluca Rocchi della sezione di Firenze.



Arbitro: ROCCHI di Firenze

Guardalinee: RANGHETTI–CECCONI

Quarto uomo: GIUA

Var: BANTI

Avar: LO CICERO



LA MOVIOLA



95' - Ammonito Ramirez per un'entrata dura ai danni di Cristiano Ronaldo.



92' - Espulso Caprari. Arriva la doppia ammonizione per l'attaccante della Samp per una gomitata sul volto di Demiral. Il gomito era all'altezza della faccia del difensore bianconero, Rocchi era molto vicino all'azione e ha optato per il cartellino rosso.



89' - Annullato il 3-1 alla Juventus. Cristiano Ronaldo supera Audero in uscita bassa e segna a porta sguarnita, ma il gol viene annullato per la posizione di partenza del portoghese, oltre all'ultimo difensore blucerchiato. Decisione corretta, si resta sul 2-1. 76' - Ammoniti Caprari e Demiral. Quest'ultimo per una gomitata ai danni dell'avversario che ha protestato con l'arbitro per il colpo subito sulla nuca.



61' - Ammonito Murillo per un intervento in ritardo ai danni di Cristiano Ronaldo.



60' - Ammonito Pjanic per proteste in seguito a un fallo fischiato allo stesso bosniaco su Caprari.



17' - Matuidi fermato per un fallo su Ferrari al limite dell'area blucerchiata, ma il contatto non sembrava così falloso come l'ha giudicato Rocchi.



13' - Qualche dubbio sul fallo di mano fischiato a Higuain: Ronaldo serve il Pipita che per Rocchi controlla col braccio, ma sembrava petto.



8′ – Pjanic cade su Ramirez che chiede il giallo, ma l'intervento non è volontario



1' - Subito un rischio per Demiral: spinta a Murru in area di rigore. Il terzino della Sampdoria si lascia cadere platealmente sul contatto, ma il turco rischia grosso con Rocchi molto vicino.