Una buona direzione di gara, quella di Valeri che ieri sera ha arbitrato Sampdoria-Juventus a Marassi. Gli episodi non sono mancati, con i due rigori per parte assegnati e la discussione sulla mancata espulsione, per doppia ammonizione, di Rabiot. Il direttore di gara, però, pur aiutato dal Var, è sembrato essere puntuale negli interventi. Altra nota di merito, spesso ha lasciato correre il gioco, senza intervenire ad ogni contatto, rendendo la partita più fluida.



