di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria, la sua ultima panchina in bianconero: "Non ci sono cose da dire. Vi dico la formazione. Giocano Pinsoglio, Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira, Dybala, Kean".



OPERAZIONE - Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente dovrà subire un'artroscopia. Sarà a disposizione ma nelle prossime settimane dovrà subire questa artroscopia. Ora ci salutiamo di là, beviamo un goccetto e domani ci vediamo con qualcuno".



RONALDO - "Non viene, deve riposare ha la nazionale ed è giusto che giochino gli altri. Pjanic c'è, Matuidi è squalificato, Mandzukic si vuol far più bellino si è rifatto il naso, Alex Sandro ha avuto un'infrazione muscolare. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno. A meno che non giochi la partita del cuore, domani è l'ultima partita".



PARTITA - "Dobbiamo finire in bellezza contro una grande squadra. Giampaolo ha confermato il lavoro dell'anno scorso, poi andiamo al mare a prendere un po' di sole mi hanno detto di mettere la crema solare.Ora andiamo a bere qualcosa".