Mikkel Damasgaard era stato accostato nel corso del mercato estivo alla Juventus. Il centrocampista ha poi scelto la Sampdoria ma non sarà a disposizione di Marco Giampaolo domani a Marassi per la sfida contro la Juventus a causa di un infortunio. Il giocatore fino a questo momento in stagione ha collezionato appena otto presenze e non sta rendendo quanto auspicato.