Da Juventus.com, ecco 10 statistiche di Sampdoria-Juve.



TESTA A TESTA: Sono 122 le gare di Serie A tra Juve e Sampdoria: 59 vittorie per i bianconeri, 37 pareggi e 26 sconfitte.



MAI UN PARI NELLE ULTIME 9: Nelle ultime 9 sfide con i blucerchiati non è mai uscita la "X". Sette vittorie per la Juve e due per la Samp.



A MARASSI: La Juve ha giocato in casa della Sampdoria 61 volte in Serie A, ottenendo 22 vittorie e 18 pareggi.



THE RANIERI IMPACT: Da quando Claudio Ranieri si siede sulla panchina blucerchiata, nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Sampdoria in Serie A (4). In più, solo la Roma ha concesso meno gol della Samp in Serie A (9)



LA JUVE DI MERCOLEDI': La Juve è imbattuta nelle ultime 13 gare di Serie A giocate di mercoledì (11 vittorie, 2 pareggi), di cui 8 con clean sheet.



QUAGLIA VS JUVE: Fabio Quagliarella ha segnato 4 gol in Serie A contro la Juve, ma solo uno nelle ultime 8 volte contro i bianconeri.



LE PRESENZE DI BUFFON: Gianluigi Buffon potrebbe superare Alessandro Del Piero per numero di presenze in Serie A con la maglia della Juventus (sono entrambi a quota 478 per il momento)



GARANZIA CRISTIANO: Cristiano Ronaldo (11 gol) è l'unico giocatore nei top-cinque campionati europei ad essere andato in doppia cifra consecutivamente nelle ultime 15 stagioni (dal 2005/06 fino ad oggi, tra tutte le competizioni)



RANIERI VS JUVE: Claudio Ranieri ha vinto solo due dei 16 match di Serie A contro la Juve (4 pareggi e 10 sconfitte).



SARRI100: La prossima sarà la panchina numero 100 in Serie A per Maurizio Sarri.