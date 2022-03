Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio tra Sampdoria e Juventus e per la squadra di Massimiliano Allegri l'unico imperativo è vincere. Ai bianconeri serviranno infatti 3 punti per tenere a distanza le inseguitrici dalla zona Champions, quantomeno per non vivere un finale di stagione da brivido. I precedenti tra le due squadre evidenziano un dato che spicca rispetto agli altri e che sorride alla Vecchia Signora. E' dal 2015 che manca un pareggio in Serie A tra Samp e Juve, con quest'ultimi che hanno collezionato 12 vittorie contro le 2 della Doria.