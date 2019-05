La Juventus affronterà la Sampdoria al “Ferraris”, domenica alle 18, priva di Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi. I bianconeri si ritrovano con il primo espulso e il secondo già diffidato e ammonito durante l’ultima gara con l’Atalanta: entrambi sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo che, dopo la trentasettesima giornata di campionato, ha fermato per tre turni Barba (ChievoVerona) e per una sola gara anche Allan e Koulibaly (Napoli), Stepinski (ChievoVerona), Correa (Lazio), Hateboer (Atalanta), Pezzella (Genoa) e Zeegelaar (Udinese). Per la Samp, restano in diffida restano Emil Audero, Nicola Murru e Marco Sau.