di Fabio Marzano

Si è appena conclusa la prima frazione di gara tra Sampdoria e Juventus con il punteggio di 0-2 in favore della Vecchia Signora. E' stata una grande prestazione quella vista fino a questo momento dalla squadra di Allegri, passata in vantaggio al 22' grazie ad un autogol di Yoshida, in perfetta fotocopia di quanto fece Venuti in Coppa Italia e sempre con Cuadrado a propiziarne la rete. Il raddoppio arriva su un calcio di rigore trasformato da Morata e procurato da Kean, fino a questo momento i migliori in campo della Juve, insieme ad Arthur, il quale si è praticamente preso le chiavi del centrocampo. Ancora sottotono le prestazioni di Rabiot e Pellegrini, poco propositivi e determinanti in questi primi 45 minuti.



Nella Gallery di seguito i TOP e FLOP del primo tempo.