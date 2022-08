Eccoli, i convocati della Juventus per la partita contro la Sampdoria. Saranno assenti in sette: fuori per la trasferta di Genova Pogba, Di Maria, Chiesa, Szczesny, Kaio Jorge, Aké e Arthur. C'è il giovane Garofani, l'unico Under 23 aggregato alla prima squadra, oltre chiaramente a Soulé. Ci sarà anche Zakaria, al centro delle voci di mercato dei prossimi giorni.PinsoglioPerinGarofaniDe SciglioBremerDaniloAlex SandroGattiBonucciRuganiLocatelliMcKennieCuadradoRovellaKosticMirettiRabiotZakariaFagioliVlahovicKeanSoulé