Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Sampdoria-Juventus, in programma domani alle 18. Ci sono Chiellini e De Ligt in difesa, presente anche Bentancur che torna dopo aver saltato la gara di Coppa Italia. Fuori Kulusevski per squalifica e ancora out Paulo Dybala alle prese con i problemi al ginocchio, gli unici due attaccanti sono Ronaldo e Morata.



Ecco la lista completa:



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.