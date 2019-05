Tutto pronto a Marassi per Sampdoria-Juventus, gara valida per la 38esima giornata di Serie A. I campioni d'Italia vogliono concludere nel migliore dei modi un campionato che li ha visti trionfare per l'ottava stagione consecutiva: l'obiettivo è regalare a Max Allegri una vittoria nella sua ultima partita da tecnico bianconero. Dybala e Kean contro Defrel e Quagliarella: ecco le formazioni ufficiali della sfida.





SAMPDORIA (4-3-1-2) - Rafael; Berezynski, Colley, Ferrari, Sala; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.​



JUVENTUS (4-3-3) - Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can; Dybala, Kean, Pereira.