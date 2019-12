Tra due giorni la Juventus tornerà in campo contro la Sampdoria. Giornata di vigilia domani, con la consueta conferenza stampa di Maurizio Sarri in programma alle 13.30. Dopo le parole dell'allenatore, nel pomeriggio la squadra scenderà in campo alla Continassa per l'allenamento e poi partirà in direzione Genova, dove alle 18.55 affronterà la squadra di Claudio Ranieri.