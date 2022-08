La Juve scende in campo per la prossima giornata di campionato soltanto lunedì, per la sfida che vedrà protagonisti i bianconeri nella prima trasferta stagionale. Si va a Genova, stadio Luigi Ferraris: a Marassi, ci sarà da affrontare la Sampdoria di Giampaolo, reduce dalla sconfitta interna contro l'Atalanta.Laper Sampdoria-Juve:: Abisso: Palermo - Zingarelli: Cosso: Banti: Lo Cicero