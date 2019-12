Con l'ingresso in campo nella ripresa di Marassi nell'anticipo della 17a giornata tra Sampdoria e Juventus, Mattia De Sciglio ha raggiunto le 150 presenze in Serie A. Nato come terzino destro, è arrivato alla Juventus su richiesta di Allegri che l'aveva avuto al Milan, ma da quando c'è Maurizio Sarri sulla panchina bianconera sta giocando più sulla fascia opposta. Delle 150 gare in Serie A, compresa quella di stasera, ne ha giocate 40. Tutte le altre - 110 - con la maglia rossonera del Milan.