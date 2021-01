Dal sito ufficiale della Juventus: "Trasferta insidiosa, quella di domani, per i bianconeri. La Sampdoria che attende la Juve è una squadra che sta disputando un buon campionato: attualmente decima in classifica, forte di otto vittorie due pareggi (36 punti quindi) con 30 gol segnati, dato che colloca il reparto avanzato blucerchiato fra i migliori del campionato. I DATI DELLA SAMP - La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato, e nella più recente contro il Parma non ha subito gol: i blucerchiati non ottengono due successi di fila in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018. La squadra di Ranieri ha vinto le ultime due gare interne di Serie A (vs Inter e Udinese): i blucerchiati non ottengono tre successi di fila in casa nella competizione da gennaio 2019 (quattro sotto la guida di Marco Giampaolo). La Sampdoria (14) è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni in questo campionato ed è anche quella che ha subito più reti da palla inattiva nel campionato in corso (13). Curiosità: Sampdoria (10) e Juventus (sette al pari di Milan e Crotone) sono le due squadre che da più partite attendono il pareggio tra quelle attualmente in Serie A".