La Juventus scende in campo contro la Sampdoria nell'ultimo match dell'anno in Serie A. I bianconeri scendono in campo allo stadio Ferraris alle ore 18.55. Il match sarà trasmesso in diretta ​su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su Now Tv e Sky Go.