La Juventus si è sbarazzata senza problemi della Spal nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A ed è tornata in vetta alla classifica, a +1 sull'Inter, che però scende in campo alle ore 18 contro la Sampdoria allo stadio Marassi. I nerazzurri vogliono continuare il loro percorso immacolato, per presentarsi al primo posto al big match della prossima settimana contro i bianconeri, in programma per domenica sera a San Siro. La Sampdoria, dal canto suo, non può permettersi altri passi falsi, dopo un deludente inizio di campionato.



Fischio d'inizio alle ore 18: seguite Sampdoria-Inter LIVE su ilBiancoNero.com