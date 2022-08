Matteo, a Sky Sport, parla della differenza tra la Samp vista con la Juve e quella abbattuta dalla Salernitana: "La Samp è iscritta chiaramente alla corsa salvezza, molto bella invece la Salernitana. Secondo me i campani hanno grandi meriti, hanno giocato veramente bene e di Nicola in questa squadra si vede non solo il carattere, anche il gioco. Si sono mossi benissimo in mezzo, ha giocato veramente bene. La Sampdoria è un po' inspiegabile, non so se è stata l'ottima partita con la Juve e i tanti complimenti, ma i primi venti minuti sono stati inspiegabili. Veramente una prova molto brutta".