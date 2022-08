La Juventus sembra essersi decisa a cedere in prestito il centrocampista classe 2001 Nicolò Fagioli. Il giocatore piace a parecchie società di Serie A, la concorrenza non manca ma in questo momento in vantaggio per il calciatore pare esserci la Sampdoria.I bluc erchiati, alla ricerca di un rinforzo nel reparto, hanno puntato l'ex Cremonese superando la concorrenza proprio della squadra grigiorossa e pure quella del Monza. L'unico dubbio, al momento, riguarda l'impiego di Fagioli.