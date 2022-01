Reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino, la Sampdoria si appresta ad affrontare la Juventus nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma martedì sera all'Allianz. I blucerchiati arriveranno con diversi assenti, come confermato da D'Aversa nel post-partita: "Dobbiamo fare delle valutazioni domani: anche Ferrari ha giocato non al meglio delle condizioni. Dobbiamo cercare di mandare in campo 11 per l'impegno di Coppa Italia e poi sicuramente bisogna ragionare sul derby contro lo Spezia che diventa una partita molto importante per il prosieguo del campionato".