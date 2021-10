Rimandato a data da definire, il debutto di Ihattaren nel campionato italiano. Il giovane talento, acquistato dalla Juventus e girato in prestito alla Sampdoria, è arrivato in Italia in ritardo di condizione, e per questo non è stato schierato da D'Aversa. Adesso, Ihattaren è tornato in Olanda, per far fronte ad alcuni problemi familiari. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, il suo procuratore, Mino Raiola, si sarebbe attivato per capire i motivi del suo ritorno in Olanda.