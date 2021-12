Natale fuori dalle sbarre per Massimo. Subito dopo l'ora di pranzo di oggi l'ex patron dellaha lasciato il carcere milanese di San Vittore, dove si trovava dal 6 dicembre scorso, e ha fatto rientro nella sua abitazione di Roma, dove resterà ai. Pesanti i capi di imputazione a lui contestati (bancarotta fraudolenta per il fallimento di quattro società a lui riferibili, avvenuto a Paola, in Calabria), e grande dunque la soddisfazione dei suoi legali, che nei giorni scorsi avevano presentato al Tribunale del Riesame di Catanzaro una richiesta per la concessione quantomeno dei domiciliari. Richiesta accolta, Ferrero potrà passare le feste in famiglia.Intanto, domani è prevista in seconda convocazione l'che dovranno nominare il nuovoe il presidente che rileverà la carica rimasta vacante dopo le dimissioni di Ferrero.