La Sampdoria si prepara a vivere un cambio al timone. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero è ad un passo dalla cessione della società. A rilevare le sue quote ci penserebbe una cordata con due importanti finanziatori, Alex Knaster e Jamie Dinan. Insieme a loro ci sarebbe anche un volto noto della storia della Juventus: Gianluca Vialli. L'ex capitano bianconero è stato un simbolo della Sampdoria di Boskov capace di conquistare lo scudetto nel 1991. L'offerta è di 90 milioni, 60 dei quali per la parte fissa e 30 per i debiti. Inoltre, altri 15 milioni potrebbero fruttare dai bonus.