Emergono retroscena in merito alle ultime frenetiche ore in casa Sampdoria. Roberto D'Aversa sembrava fortemente in bilico, poi la società l'ha confermato: la società blucerchiata, nella persona di Massimo Ferrero, aveva pensato all'esonero e in caso di sconfitta con la Salernitana, non avrà altre occasioni. Secondo Il Secolo XIX, il presidente sarebbe tornato da Dubai intenzionato a sollevare il mister, salvo poi essere convinto da Faggiano a dare ancora fiducia all'ex Parma. Nel mirino di Ferrero però ci sarebbe stato l'ex mister della Juventus, attualmente libero dopo la scorsa stagione in bianconero.