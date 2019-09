L'attuale presidente della Sampdoria Massimo Ferrero fa chiarezza sulla situazione societaria: "Questo è il mio sesto anno in blucerchiato - spiega ai microfoni de La Domenica Ventura - non c'è una trattativa per la cessione. Se Vialli vuole la Sampdoria venisse qui con 100 milioni e vado via. Ma questo club è nel mio cuore, non ho paura di nulla. Quando sono arrivato, la Primavera giocava a 80 km e non aveva né una casa, né uno stadio. Ho inventato la Sampdoria Next Generations, una scuola calcio attraverso la quale i ragazzi arriveranno alla Samp".