Ai microfoni di TWM, il direttore sportivo della Samp,fa il punto sui due ingressi dalla Juve: "Fare il mercato l'ultimo giorno non è mai semplice. Siamo stati in apprensione fino all'ultimo per Caputo ma siamo contenti. Ci lavoravamo da tempo, il ragazzo aveva diverse richiesta.Dragusin ha fatto anche la Lega Pro. Va bene così. Tornando a Caputo lo conoscerò bene da domani.Il nostro obiettivo ora è fare bene e far stare tranquilli il presidente e i tifosi. Il prossimo 30 giugno vedremo cosa avremo fatto. Ora dobbiamo lavorare".