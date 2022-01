Novità nella Sampdoria. Non ci sarà l'ex di turno, Emil Audero, così come Yoshida, Colley e Chabot, che è squalificato. Secondo Tuttosport, in campo tante seconde linee e - in vista dello scontro salvezza di domenica a La Spezia - non è da escludere l'inedita coppia offensiva formata dalle prime punte Caputo e Torregrossa. Ci sarà l'esordio del neoacquisto Magnani appena prelevato dal Verona, ex della Juventus: fu acquistato nel 2018 dalla Juventus per 5 milioni di euro. Solo un ritiro alla Continassa, poi il passaggio al Sassuolo.