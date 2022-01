La Sampdoria ha esonerato ufficialmente Roberto D'Aversa e ora tenterà di chiudere per Marco Giampaolo, in modo tale da avere l'allenatore già in panchina domani sera all'Allianz Stadium, nella sfida contro la Juventus valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia. L'incontro decisivo tra il tecnico - peraltro alle prese con una bronchite - e la dirigenza blucerchiata era previsto questa mattina, dopo un colloquio telefonico avvenuto nella serata di ieri. Martedì a Torino, comunque, l'allenatore della Sampdoria potrebbe essere Felice Tufano, guida della Primavera, o Angelo Palombo, che possiede il patentino Uefa Pro. Lo riporta Il Secolo XIX.