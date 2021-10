Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, questa mattina è stato intervistato dal Secolo XIX. Nel corso della chiacchierata con il giornale ligure, il tecnico dei blucerchiati ha toccato anche lo scottante tema Ihattaren, su cui non ha avuto giri di parole: "Ihattaren? Non l’ho mai avuto a disposizione. Per me cambia poco".