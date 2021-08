A Repubblica,ha parlato della sua Sampdoria: "Damsgaard? A me farebbe piacere lavorare con lui, so però che potrei perderlo. Ciò che posso dire io è che gli farebbe bene giocare con continuità nel campionato italiano. L’anno scorso ha disputato 24 partite, ma non sempre dall’inizio. Potesse restare, sono convinto che il suo valore finirebbe per aumentare. Kulusevski all’Atalanta aveva disputato 3 partite. Con me a Parma è stato impiegato sempre, ha raggiunto la maturità, è esploso ed è stato venduto per 44 milioni di euro".