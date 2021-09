Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-2 della sua squadra contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Siamo stati imprecisi, siamo partiti alti e aggressivi ma quando recuperavamo palla non riuscivamo a gestirla, continuavamo a consegnarla alla Juve. Abbiamo incassato troppe ripartenze per errori in costruzione, e quando concedi campo a giocatori come Cuadrado, Dybala e Chiesa ti mettono in difficoltà. Oggi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente proprio, e le grandi squadre vanno a nozze quando possono controllare la partita. Quando infatti nel finale li abbiamo più schiacciati l'abbiamo riaperta. Ma in un paio di circostanze oggi ci siamo segnati da soli, e quando sbagli così tanto è normale che non vinci. Dobbiamo ancora lavorare su tanti aspetti".

ATTACCARE RISCHIANDO MENO - "Dipende da quanto saremo bravi quando abbiamo palla noi. Ci manca il senso del pericolo, abbiamo rischiato più volte l'uscita palla dentro l'area e alla fine abbiamo preso il terzo gol. L'atteggiamento è giusto e ci ha portato a fare prestazioni importanti, ma in certe circostanze devi anche buttare la palla via! Oggi anzi ho fatto giocare un terzino come esterno d'attacco, ma l'equilibrio è dato anche da altre cose. Le ripartenze le abbiamo concesse quando avevamo palla noi."

I PUNTI FORTI DELLA SAMP - "A centrocampo ho un Thorsby che dà tanto equilibrio e permette di giocare con 4 giocatori offensivi, ma dobbiamo davvero migliorare nella gestione della palla perché un possesso palla di qualità aiuta la difesa a non concedere agli avversari".

CANDREVA - "Sta facendo un campionato determinante, ma può migliorarsi ancora: a volte si prende delle pause, ma ha le qualità sia tecniche che fisiche per fare meglio. Ha la fiducia mia e dei compagni e non devr accontentarsi".