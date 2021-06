Dopo la separazione da Claudio Ranieri la Sampdoria volta pagina in panchina. I blucerchiati sono alla ricerca di un allenatore e viste le difficoltà per arrivare a Dionisi, che ha conquistato la promozione in Serie A sulla panchina dell'Empoli, secondo Sky Sport si starebbero muovendo per provare un colpo a effetto: si tratta di Patrick Vieira, che in Italia è già stato da giocatore con le maglie di Juventus e Inter (dopo una brevissima parente con il Milan) e da allenatore ha lavorato sulle panchine del New York City in MLS e in Francia al Nizza.